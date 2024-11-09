Erkekler Voleybol 2. Liginde Sungurlu Belediyespor ligin 7. hafta maçında yarın Trabzon Dereköy Kartalspor deplasmanında galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Ligde yedinci hafta maçları öncesinde oynadığı beş maçıda kazanan Sungurlu Belediyespor bu maçınıda kazanarak yoluna devam etmek istiyor.

Ligde oynadığı beş maçtan bir puanla ayrılan Dereköy Kartalspor ile Sungurlu Belediyespor arasındaki maçı yarın saat 13’de Trabzon Büşükdüzü Spor Salonunda oynanacak.

Sungurlu Belediyespor antrenörü Mustafa Özdemir geçen haftayı ligden çekilen Tusaşspor ile olduğu için oynamadan geçirdiklerini ve çalışarak eksiklerini giderdiklerini söyledi.

Özdemir sezon başı hedefleri olan play-off’a ulaşmak için puan kaybı yaşamak istemediklerini bu yüzden de Trabzon’da üç puandan başka düşüncelerinin olmadığını söyledi,