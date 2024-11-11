Türkiye 2. Erkekler Voleybol Ligi 3. Grup’ta mücadele eden Sungurlu Belediyespor, Trabzon'da Dereköy Kartalspor ile karşı karşıya geldiği kritik maçı muhteşem bir geri dönüşle 3-2 kazanarak önemli bir galibiyet daha elde etti.

Dün saat 13:00’te Trabzon Beşikdüzü Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmada Dereköy Kartalspor, ilk sete hızlı bir başlangıç yaparak seti 25-23 kazandı ve 1-0 öne geçti. Çekişmeli geçen ikinci seti de 26-24 alan Trabzon ekibi, maçta durumu 2-0’a getirdi.

Maçta geri dönme mücadelesi veren Sungurlu Belediyespor, üçüncü seti 25-17 kazanarak durumu 2-1 yaptı.

Dördüncü seti 25-21 alarak skoru 2-2'ye getiren temsilcimiz, son sette de üstün bir oyun sergileyerek seti 15-9, maçı ise 3-2 kazanmayı başardı.

Bu galibiyetle puanını 15’e yükselten Sungurlu Belediyespor, 2. sıradaki yerini sağlamlaştırırken, Dereköy Kartalspor ise 2 puanla 10. sırada kaldı. Sungurlu Belediyespor, bu önemli galibiyetle şampiyonluk yolundaki iddiasını bir kez daha kanıtlamış oldu.