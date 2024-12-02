Sungurlu Belediyespor Voleybol Takımı, kendi sahasında play-off yolundaki güçlü rakiplerinden Yıldızlar Topluluğu All Star'ı 3-1 mağlup ederek ligdeki 9. galibiyetini elde etti.

Türkiye Voleybol 2. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Sungurlu'nun Efeleri, ilk 8 maçını kazanarak lige iddialı bir başlangıç yapmıştı. 9. maçında geçtiğimiz hafta sonu lider TVF Spor Lisesi'ne deplasmanda mağlup olan takım, kendi sahasında oynadığı bu karşılaşmada yeniden galibiyet serisine döndü.

Mahmut Atalay Spor Salonu’nda oynanan müsabakanın ilk seti oldukça çekişmeli geçti.

Ancak setin sonlarına doğru elektrik kesintisi nedeniyle maça yaklaşık 15 dakika ara verildi. Elektriklerin geri gelmesiyle devam eden seti konuk ekip 25-20 kazandı ve 1-0 öne geçti.

İkinci sette toparlanan Sungurlu Belediyespor oyuna ağırlığını koydu ve seti 25-14 gibi farklı bir skorla kazanarak durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü sette de üstün bir performans sergileyerek 25-18 galip gelen ekip, setlerde 2-1 öne geçti. Son sette rakibine üstünlüğünü tamamen kabul ettiren temsilcimiz, seti 25-13 alarak karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Karşılaşmayı Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Sungurlu Belediyespor Kulübü Başkanı Ahmet Haşim Özsaray, İlçe Spor Müdürü Mehmet Aktaş ve çok sayıda voleybolsever izledi.

Sungurlu Belediyespor, bu galibiyetle zirve mücadelesini sürdürmeye devam ediyor.