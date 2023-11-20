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Erkekler Voleybol 2. ligde temsilcimiz Sungurlu Belediyespor ligdeki beşince maçında dördüncü galibiyetini Başkent Beşiktaşlılar kulübünü 3-0 yenerek aldı ve zirveye ortak oldu.

Ligde dört maçta üç galibiyet bir mağlubiyet ile kapatan Sungurlu Belediyespor ligde üst sıralar için iddiasını sürdürmek isteyen Başkent Beşiktaşlılar Derneği karşısında ilk set karşılıklı sayılarla geçerken 10-10 beraberliğin ardından rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Sungurlu Belediyespor seti 25-17 kazanarak 1-0 üstünlüğü yakaladı.

İkinci sette ilk bölümde karşılıklı sayılarla geçti. 17-16 öne girdiği son bölümde rakibi önünde final bölümünde hücumda etkili bir oyun ortaya koyan temsilcimiz seti 25-21 kazanarak 2-0 üstünlüğü yakaladı.

Üçüncü sete ise Başkent Beşiktaşlılar kulübü iyi başladı ve 14-12 öne geçti. Bundan sonraki bölümde oyunda dengeyi kuran Sungurlu Belediyespor 19-16 öne geçti ve kalan bölümde rakibinin sete ortak olmasına izin vermedi. Seti 25-20 maçıda 3-0 kazanan Sungurlu Belediyespor 3-0’lık galibiyet ve üç puanla haftayı kapatarak lider Düzce Belediyespor Akademi takımı ile 11 puanla zirveye ortak oldu.