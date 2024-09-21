Sungurlu Belediyespor Voleybol Takımı yeni sezon öncesi hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdürüyor.

Bu sezon Türkiye Voleybol Ligi 3. Grupta mücadele edecek Sungurlu Belediyespor Voleybol Takımı Antrenör Mustafa Özdemir ile Mahmut Atalay Spor Salonunda çalışmalara devam ediyor. Takım 6 Ekim’de ki ilk maçına kadar iki hazırlık maçı yapacak. Belediyespor, ilk maçında 6 Ekim’de Ankara Beştepe Voleybol Salonunda Yedidağ Spor ile karşılaşacak. Mücadele saat 13.00’da başlayacak. Sungurlu Belediyespor ikinci maçında ise 13 Ekim’de kendi seyircisi önüne çıkacak.

Sezona iddialı bir şekilde hazırlandıklarını belirten Antrenör Mustafa Özdemir, Sungurlu’yu ve Çorum’u en güzel şekilde temsil edeceklerini vurguladı. Takımı daha da güçlendirdiklerini söyleyen Özdemir, takımda 8 alt yapı olmak üzere toplam 18 voleybolcunun olduğunu ifade etti. Özdemir, “Sezona sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz. 2 hazırlık maçı oynayacağız. 6 Ekim'de başlayacak lige tamamen hazır olacağız. Hedefimiz ilk olarak play off. İlimizi ve ilçemizi en güzel şekilde temsil etmek için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Bizlere her zaman destek olan Sungurlu Belediye Başkanımız Sayın Muhsin Dere ve Kulüp Başkanımız Ahmet Haşim Özsaray’a teşekkür ederiz. Bu desteği en güzel şekilde sonuçlandırmak için başarılı olacağız inşallah” dedi.