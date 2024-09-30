Erkekler Voleybol 2. ligindeki temsilcimiz Sungurlu Belediyespor lig öncesi hazırlık maçında aynı grupta mücadele eden Ankara Barosu’nu 3-1 yenerek mora buldu.

Geçen yılki kadrosunu büyük oranda koruyan Sungurlu Belediyespor yeni sezon öncelikli hedefi play-off olarak belirledikten sonra Mustafa Özdemir yönetiminde çalışmalarına başladı.

Önümüzdeki hafta sonu oynanacak maçlarla başlayacak Erkekler voleybol 2. ligi öncesi hazırlık maçında cumartesi günü Başkent Beştepe Voleybol sahasında aynı grupta mücadele edeceği Ankara Barosu takımı ile karşılaştı.

Kadrosunda bulunan 16 ismede forma veren antrenör Mustafa Özdemir yönetiminde ilk seti 25-21 alarak Sungurlu Belediyespor 1-0 öne geçti.

İkinci seti 25-18 Ankara Barosu kazandı ve skoru 1-1 yaptı. Sonraki iki setide 25-20’lik skorlarla kazanan temsilcimiz Sungurlu Belediyespor salondan 3-1 galip ayrılarak lig öncesi iyi bir prova yaptı.

Hazırlık maçı arayışı sürüyor

Sungurlu Belediyespor Voleybol antrenörü Mustafa Özdemir takım olarak iyi bir prova yaptıklarını ve takımın performansından memnun olduğunu söyledi.

Özdemir ligin bu hafta sonu başlayacağını hafta içinde kendi evlerinde bir hazırlık maçı yapmak için bir kaç kulüple görüştüklerini ve cevap beklediklerini söyledi.

Sungurlu Belediyespor ligin ilk haftasında 6 Ekim pazar günü saat 13.00’de Beştepe Spor Salonu’nda Yedidağspor ile karşılaşacak.

Tusaşspor ligden çekildi

Sungurlu Belediyespor’un mücadele edeceği 2. lig 3. grupta Tusaşspor ligden çekildi.

Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Tusaşspor’un ligden çekildiğini ve bu takımla maçı olan takımların haftayı baş geçeceğini söyledi.