Erkekler Voleybol 2. Ligi 3. Grup'ta mücadele eden Sungurlu Belediyespor, bu sezonki galibiyet serisini sürdürerek 8. maçında da rakip tanımadı.

Evinde oynadığı karşılaşmada Giresunspor’u 3-0 yenerek namağlup unvanını koruyan temsilcimiz, performansıyla şampiyonluk yolunda iddiasını güçlendirdi.

Sungurlu Belediyespor, karşılaşmaya hızlı ve etkili bir başlangıç yaptı. Rakibine üstünlük kurarak ilk seti 25-16’lık rahat bir skorla kazandı ve sette 1-0 öne geçti. Giresunspor, ikinci sette daha dirençli bir oyun sergilese de temsilcimiz oyunun kontrolünü elinde tutmayı başardı. Karşılıklı sayılarla geçen seti 25-22 alan Sungurlu Belediyespor, durumu 2-0’a getirdi.

Maçın en çekişmeli seti üçüncü sette yaşandı. Giresunspor, mücadeleyi bırakmadığını gösterdi ve umutlanmak için bu maçta daha iyi savunma yaparak temsilcimize kolay sayı şansı vermedi. Buna karşın temsilcimiz soğukkanlılığını koruyarak seti 25-23 kazanmayı başardı. Bu sonuçla karşılaşma 3-0 Sungurlu Belediyespor’un galibiyetiyle sona erdi.

Bu galibiyetle Sungurlu Belediyespor puanını 21’e yükseltti ve ligdeki namağlup unvanını korudu.

Temsilcimiz, ligde oynadığı 8 maçın tamamını kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Henüz puanı bulunmayan Giresunspor ise 10. sıradaki yerinde kaldı.Mahmut Atalay Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya voleybolseverler yoğun ilgi gösterdi. Tribünleri dolduran taraftarlar, Sungurlu Belediyespor’un zaferine coşkuyla eşlik etti.

Karşılaşmayı, Sungurlu Belediyespor Kulübü Başkanı Ahmet Haşim Özsaray, İlçe Spor Müdürü Mehmet Aktaş ve çok sayıda sporsever izledi.Bu galibiyetle moral bulan Sungurlu’nun Efeleri, önümüzdeki hafta deplasmanda oynayacağı kritik maça hazırlanıyor.

Teknik Direktör Mustafa Özdemir, oyuncularını tebrik ederek, “Namağlup serimizi devam ettirmek için daha çok çalışacağız. Taraftarımızın desteğiyle hedeflerimize adım adım ilerliyoruz,” dedi.