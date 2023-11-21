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Voleybol Erkekler 2. liginde beşinci maçlar sonunda Sungurlu Belediyespor zirveye ortak oldu. Ligde beşinci maçında sahasında Başkent Beşiktaşlılar önünde 3-0’lık net skorla kazanarak dördüncü galibiyetini aldı.

Dört galibiyet ile 11 puana yükselen Sungurlu Belediyespor haftaya lider giren Ankara Barosu Düzce Belediye Akademi deplasmanında 3-0 mağlup olunca ikinci sıraya yükseldi. Düzce Belediyespor ise iki set averajla grupta haftayı lider tamamladı.

Maliye Voleybol, Çankırı Birlikspor önünde 3-1 galip gelerek haftayı üç puanla kapattı. Grubun haftanın çekişmeli maçında Tusaşspor, Yedidağspor’u 3-2 yendi. Yedidağspor takımı bu mağlubiyetle dört maçından üçünü 3-2’lik skorla kaybetti.

Ligin altıncı hafta maçında temsilcimiz Sungurlu Belediyespor 26 Kasım pazar günü Çankırı Birlikspor deplasmanında galibiyet serisini devam ettirmek için mücadele edecek.

Sungurlu Belediyespor antrenörü Mustafa Özdemir hedefe adım adım gittiklerini belirterek tüm takımı verdiği mücadeleden dolayı tebrik etti. Özdemir grupta güç dengelerinin birbirine çok yakın olduğunu belirterek ‘Her maç çok zorlu geçiyor. Başkent maçında daoldukça zorlu bir mücadele sonunda az hata yapan ve daha iyi organize olan takım biz olduk ve kazanmayı başardık.

Bu galibiyet ile zirveye ortak olduk. Artık bundan sonraki hedefimiz hep bu sıralamada kalmak ve sezon sonu ilk hedefimiz olan play-off oynamak. Ben tüm sporcularımı ve bizlere destek veren tü taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bugünden itibaren hafta sonu Çankırı deplasmanında oynayacağımız maça hazırlanıp seriyi bu maçtada dovam ettirmek istiyoruz.