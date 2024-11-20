Sungurlu Belediyespor ligin dokuzuncu hafta maçında bugün evinde Giresunspor’u konuk edecek.

Ligde oynadığı yedi maçıda kazanarak 18 puanla lider TVF Spor Lisesi’nin arkasında ikinci sırada bulunan Sungurlu Belediyespor bugünki maçıda kazanarak yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

Konuk Giresunspor takımı ligde yedi maçta bir galibiyet aldı. Sungurlu Belediyespor bugünki maçı kazanarak hafta sonunda grubun dier namağlup takımı TVF Spor Lisesi maçı öncesinde puan kaybı yaşamak istemiyor.

Sungurlu Belediyespor ile Giresunspor takımları bugün saat 14’de Mahmut Atalay Spor Salonu’nda karşılaşacak.

Maçı Hasan Olgun yönetecek yardımcılığını ise Hasan Öztürk yapacak. Maçın gözlemcisi ise Mahmut Uysal.