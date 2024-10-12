Erkekler Voleybol 2. ligindeki temsilcimiz Sungurlu Belediyespor ligin ikinci hafta maçında yarın sahasında Anadolu Şahinspor’u konuk edecek.

Sezonun ilk maçında Ankara’da Yedidağspor’u 3-2 yenerek başlayan Sungurlu Belediyespor yarın saat 14’de evindeki maçta Ankara Şahinspor’u konuk edecek.

Mahmut Atalay Spor Salonu’da oynanacak maçta Sungurlu Belediyespor evindeki ilk maçı kazanarak play-off yolundaki iddiasını ortaya koymak istiyor.

Ligde ilk maçında Dereköy Kartalspor’u 3-0 yenen Anadolu Şahinspor ise ligdeki iddiasını sürdürmek için deplasmandan üç puanla dönmek istiyor.

Sungurlu Belediyespor Antrenörü Mustafa Özdemir sezona galibiyet ile başladıkları için mutlu olduklarını ancak henüz ligin başında evlerinde puan kaybı yaşamak istemediklerini belirterek Anadolu Şahinspor önünde kazanmaktan başka düşüncelerinin olmadığını söyledi.

Özdemir tüm Sungurluları yarın salona gelerek takımlarına desüek vermesini istedi.

Sungurlu Belediyespor ile Anadolu Şafakspor arasındaki maçı Hasan Olgun yönetecek yardımcılığını ise Hasan Öztürk yapacak. Maçın gözlemcisi ise Mahmut Uysal.