Erkekler Voleybol 2. Liginde mücadele eden Sungurlu Belediyespor’un bu hafta sonu evinde oynayacağı Yedidağspor maçını Hasan Öztürk yönetecek.

Voleybol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre pazar günü saat 14’de Mahmut Atalay Spor Salonu’nda ikinci yarının ilk maçında Sungurlu Belediyespor’un Yedidağspor takımı ile oynayacağı maçı ilimiz klasman hakemlerinden Hasan Öztürk yönetecek.

Maçın yardımcı hakemliğini ise Can Acar yapacak. Maçta gözlemci olarak ise Mahmut Uysal görevli. Sungurlu Belediyespor ikinci yarıyada galibiyet ile başlayarak bu maçta puan kaybı yaşamak istemiyor.