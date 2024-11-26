Erkekler Voleybol 2. ligi 3. grupta onuncu hafta maçları sonunda sıralama değişmedi.

Temsilcimiz Sungurlu Belediyespor namağlup gittiği TVF Spor Lisesi deplasmanında final setinde kaybederek ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.

Ligin iki namağlup takımının maçı beklendiği gibi büyük bir mücadeleye sahne oldu.

Final setinde rakibi önünde 11-7 öne geçen temsilcimiz bu avantajı koruyamadı ve rakibine 3-2 mağlup olarak bu sezon ilk kez yenilgi üzüntüsü yaşadı.

Temsilcimiz bu mağlubiyete rağmen grupta ikinci sıradaki yerini açık ara korudu.

Sungurlu Belediyespor ilk üç takımın play-off mücadelesi vereceği ligin ilk yarısının son maçında pazar günü evinde Yıldızlar Topluluğu All Star takımın konuk edecek.

Bu maçı kazanarak ilk yarıyı galibiyet ile tamamlamak amacında. Ligde ikinci yarı ise ara vermeden hemen bir hafta sonra başlayacak.