Mimar Sinanspor Teknik Direktörü Hüseyin Eğer ilk yılda elde ettikleri tecrübe ile yeni sezonda da Çorum’u Bölgesel Amatör Ligde temsil etmek istediklerini söyledi.

Eğer, Bölgesel Amatör Ligde ilimizi ilk defa temsil ettiklerini ve kendilerince başarılı bir sezon geçirdiklerini belirterek ‘Uzun yıllardır alt yapı çalışmaları ile belli bir noktaya gelen kulübümüz maliyeti yüksek BAL’da çoğunluğu alt yapımızdan çıkan sporcularla destekleyerek ligi iyi bir noktada bitirdiğimizi düşünüyorum,

Bugünde ligin son müsabakasında 1. Amatör Küme’de başarılı bir sezon geçiren ve güçlü rakipler arasından sıyrılarak şampiyonluğu kazanan Alacagücüspor ile baraj maçı oynayacağız. Rakibimizi başarısından dolayı kutluyorum.

Baraj maçlarının zorluk derecesi her zaman üst seviyededir. Rakibimize saygımız büyük ve her zama olduğu gibi bu maçıda ço iyi motive olduk ve hazırız. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Hedefimiz yeni sezonda da ilimizi Bölgesel Amatör Ligde temsil etmek.

Seyir zevkinin yüksek olacağı yine gerek tribünlerde gerekse de sahada sağ duyulu yaklaşımların olduğu bir müsabaka diliyorum. Tüm taraftarlarımıza bu önemli müsabaka da tribünlere davet ediyorum.