Bahçelievler Anadolu Lisesi Edebiyat öğretmeni Bahadır Biçer, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Genç yaşta hayatını kaybeden Bahadır Biçer’in vefatı ailesi ve eğitim camiasında büyük üzüntü yarattı.

Türk Eğitim Sen Şube Başkanı Selim Aydın, vefat haberini “Acımız büyük camiamızın başı sağolsun” ifadeleri ile duyurdu.

Aydın, “Genç yaşta hayatını kaybeden arkadaşımıza Allah'tan rahmet, başta eşi olmak üzere ailesi, tüm sevenleri ve öğrencilerine sabır ve başsağlığı diliyorum.Biz ondan razıydık dilerim Rabbim de memnun olur. Mekanın cennet olsun kardeşim.. Allah'tan rahmet, başta eşi olmak üzere ailesi, tüm sevenleri ve öğrencilerine sabır ve başsağlığı diliyorum.Biz ondan razıydık dilerim Rabbim de memnun olur. Mekanın cennet olsun kardeşim” dedi.