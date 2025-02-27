Eğitim İş Çorum Şubesi Ankara’da düzenlenecek olan Cumhuriyet ve Emek Yürüyüşü ve Mitingine katılacak.

Eğitim İş Çorum Şubesinden konu ile ilgili yapılan açıklamada, 1 Mart Cumartesi saat 12.00’da Ankara Tandoğan Meydanı’nda Cumhuriyet ve Emek Yürüyüşü ve Mitingi yapılacağı belirtilerek programa Çorum’dan katılmak isteyenler için 1 Mart Cumartesi günü saat 06.00’da Kadeş Meydanından hareket edileceği belirtilerek, “Cumhuriyet değerlerine, Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkmak için, emeğin hakkını savunmak için, adalet için, laik ve bilimsel eğitim için, omuz omuza mücadeleye çağırıyoruz.

Bugün ülkemizde hukuk, adalet ve demokrasi ayaklar altına alınmakta, emekçiler yoksulluğa mahkum edilmekte, eğitim sistemi bilimden ve laiklikten uzaklaştırılmaktadır. Gençlerimiz işsizlikle boğuşurken, liyakatsiz bir düzen tüm kurumlarımızı sarmaktadır. Eğitimde eşitlik yok edilmekte, emekçilerin hakları gasp edilmekte, öğrencilerimiz çağdaş, laik, bilimsel eğitim hakkından mahrum bırakılmaktadır. 1 Mart’ta Ankara’da Tandoğan Meydanı’nda buluşuyoruz.

Cumhuriyet ve Emek Yürüyüşümüzün son ayağı olan büyük Ankara mitingi için ülkemizin 81 ilinden gelecek olan emekçi dostlarımızla Ankara'da bir araya geliyoruz” denildi.

