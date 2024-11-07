Eğitim İş Çorum Şubesi tarafından organize edilen ve Ankara Ekin Tiyatrosu tarafından sahnelenecek 'Memleketin Kısmeti' 2 perdelik oyun 12 Kasım 2024 Salı günü Çorum'da tiyatroseverlerle buluşacak.

Eğitim İş Çorum Şube Başkanı Tuba Üreyen, Ankara Ekin Tiyatrosu ile birlikte düzenleyecekleri tiyatro gecesi etkinliğine tüm dostlarını davet etti.

Çorum Devlet Tiyatrosu Salonu'nda saat 19.30'da sahnelenecek olan 2 perdelik 'Memleketin Kısmeti' adlı oyunun bileti için 0538 497 36 45 nolu telefonla irtibat kurulabilecek.