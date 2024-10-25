Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim İş) Çorum Şubesi tarafından 17 Ekim kuruluş yıldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen “Cumhuriyet Yemeği” ülkemizde yaşanan terör olayları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Yemek, 1 Kasım Cuma günü saat 19.00'da Çırağan Düğün Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Eğitim - İş Çorum Şube Başkanı Tuba Üreyen; “Eğitim-İş Çorum Şubesi olarak 26 Ekim 2024 Cumartesi günü düzenleyeceğimiz Cumhuriyet yemeği organizasyonumuz, yaşanan terör olayları ve şehit haberleri nedeniyle 01 Kasım 2024 Cuma gününe ertelenmiştir. Tüm ulusumuzun başı sağolsun” dedi.