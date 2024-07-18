Eğitim İş Çorum Şube Yürütme Kurulu Başkanı Tuba Üreyen, günlerdir süren mücadelelerinin ardından Öğretmen Meslek Kanunu (ÖMK) görüşmelerinin Ekim ayına ertelendiğini belirterek, “Öğretmeni cezaya mahkum etmek isteyen bu yasa taslağı geri çekilene kadar durmayacağız. Meslek nöbetimiz devam ediyor ve ÖMK geri çekilene kadar da devam edecektir” dedi.

ÖMK'ya karşı verdikleri mücadelenin sonuç vermeye başladığını dile getiren Eğitim İş Çorum Şube Yürütme Kurulu Başkanı Tuba Üreyen, “Daha önceki ÖMK’yi nasıl tarihin çöplüğüne gönderdiysek özü itibarıyla ruhu bozuk, tehlikeli bu kanunu da tarihin çöplüğüne göndereceğiz. Gerçek bir meslek kanunu olacaksa onun da muhatabı biziz. Bu olana kadar mücadelemiz devam edecek” ifadelerini kullandı.

Tuba Üreyen, açıklamasında şunları kaydetti:

“Öğretmenin adının olduğu, fikrinin olmadığı bir ÖMK’yı kabul etmediğimizi tekrar vurguluyoruz. Mayıs ayında yayınlanan ve öğretmen hakkından söz edilmeyen; öğretmene ceza niteliğinde olan bu kanun taslağının geri çekilmesi için mücadelemiz devam ediyor. 1 Temmuz’da basın açıklaması yaparak ve Milli Egemenlik Parkı’nda Öğretmenler Odası oluşturarak mücadelemizin ilk adımını atmış bulunmaktayız. Bunun akabinde Milli Eğitim Komisyonuna dört büyük sendika başkanının da katılacağı sözünü alarak öğretmenler odamızı sona erdirdik. Ancak komisyonda Eğitim İş’in sözlerinin dikkate alınmadığı, susturulmak istendiğini gördük. Atatürk’ün Öğretmenleri’yle iletişime bile tenezzül etmeyen bu komisyon ile çözüme ulaşamayacağımız bilincindeyiz. 4 Temmuz'da Öğretmenler Odamızı tekrar kurduk ve Milli Egemenlik Parkı’nda Meslek Nöbetimize başladık. Öğretmeni yok sayan bu yasanın komisyonda görüşüldüğü gün, 09/07/2024 Salı günü, biz öğretmenlere sırt dönen meclise biz de sırtımızı dönerek ve polis barikatını aşarak, Atatürk ilke ve devrimlerinin kabul edildiği 1. Meclise yürüyüşümüzü gerçekleştirdik ve basın açıklaması yaptık. Mücadelemiz sonuç vermeye başladı. Günler süren mücadelemizin ardından ÖMK görüşmelerinin ekim ayına ertelendiğini öğrendik. Öğretmeni cezaya mahkum etmek isteyen bu yasa taslağı geri çekilene kadar durmayacağız. Meslek mücadelemiz devam ediyor ve ÖMK geri çekilene kadar da devam edecektir.”