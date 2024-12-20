İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Danışma Komisyonu Toplantısı yapıldı.

Vali Yardımcısı Yeliz Mercan başkanlığında, Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, danışma komisyonu üyeleri, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Vali Yardımcısı Yeliz Mercan ve İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’ın yaptıkları konuşmaların ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Birim amirleri gündem maddesi olan sorumluluk alanlarındaki konularla ilgili sunumlar yaptılar.

Toplantıda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, okul veli ilişkileri, disiplin iş ve işlemleri, zümreler, öğrenci nakil işlemleri, okul pansiyonu iş ve işlemleri, destekleme yetiştirme kursları, bakanlık projelerinin değerlendirilmesinden oluşan gündem başlıkları ele alındı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Cemil Çağlar yaptığı konuşmada, “İl Milli Eğitim Müdürlüğü camiası olarak yaptığımız çalışmalarla ilgili bu toplantımızda siz değerli komisyon üyelerimizi bilgilendirerek, Türkiye Yüzyılına yakışır şekilde ilimizin eğitimini bulunduğu yerden daha ileriye nasıl götürebileceğimiz konusunda değerli katkılarınıza ihtiyacımız vardır. Milli Eğitim camiamız 91.243 öğrencisi, 6.917 öğretmeni, resmi ve özel toplam 678 okul ve kurumuyla Çorum İlinin en büyük ailesidir. Fiziki olarak baktığımızda ilimizde ciddi bir sorun gözükmemekle birlikte muhtelif sorunların çözümüyle ilgili yol haritaları belirlenerek çözüm odaklı çalışmalarımız devam etmektedir. İlimizin eğitim kalitesinin daha ileriye gideceğinden de eminim” dedi.

Vali Yardımcısı Yeliz Mercan ise, eğitimdeki yenilikler ve gelecek dönem hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulunarak tüm katılımcılara teşekkür etti.

