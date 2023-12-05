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İlimiz sporuna 10 yıldır Sungurlu Eğitimspor olarak hizmet veren kulübün ismi Gündoğaspor olarak değiştirildi.

Eğitimspor Kulübü Başkanı Fırat Aslan 10 yıldır alanında uzman eğitimciler tarafından çocuklara dahayaşanabilir bir ülki ve dünya bırakmak hedefi ile karşılıksız bir şekilde binlerce çocuğu ulaştıklarını belirterek ‘Israrla eğitim veren imkanlarına görev tarifsiz başarılar elde eden kulübümüz ismini bütün koşulları zorlayarak ihticayı olan bireylere ulaşmak için ‘Gündoğaspor’ olarak bundan sonra yoluna devam edecek.

Aynı hedef doğrultusunda yolumuzun açık olması vefali ve kaliteli gençlik yetiştirmek dileği ile bu değişimin hayırlı olmasını diliyorum’ dedi.