Ehlibeyt Kudret Dağı Vakfı Çorum Cemevi tarafından Abdal Musa Birlik ve Dayanışma Şükür Lokması etkinliği düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklâl Marşının okunmasın ardından konuşmalar gerçekleştirildi.

Ehlibeyt Kudret Dağı Vakfı Cemevleri Genel Başkanı Erdal Doğan yaptığı konuşmada, iki hafta önce Ankara'da büyük coşkulu bir kalabalıkla kurban lokması ikram ettiklerini belirtti.

Amacının tüm insanlığın ve onlardan doğacak nesillerin ilim, bilim, irfan ışığıyla aydınlanması olduğunu kaydeden Erdal Doğan, "Bunun için son 3-4 ay içerisinde gece, gündüz hiç durmadan 3 tane eser çıkarttım. 17 ciltte tamamlayıp eser bırakmak istiyorum. İnsanların cehalete yenilmeden, kulaktan dolma bilgilerden, yenilenmeyen dogma düşüncelerden uzaklaşıp, bilinçlenmesi için okuyarak, araştırarak hakikati bulup, özümüze kavuşmalıyız" dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ise, "Sizlerle birlikte olmaktan son derece mutluyum. Bu lokmaların birlik ve beraberliğe vesile olmasını, lokmayı veren kardeşlerimizin de bedenleri, ruhları şifa bulmasını diliyorum. Şükür lokması etkinliğine öncülük eden Sayın Erdal Doğan abimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerini sunarken, hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından program, lokmaların dağıtılması, Ali Rıza Düzgün Dede'nin nefesi ve şiir dinletisiyle sona erdi.