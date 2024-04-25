Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde dikkat çeken bir değişiklik yapıldı. Yeni düzenlemeyle uyku apnesi olan kişilere ehliyet kapısı kapandı.

UYKU APNESİ OLANA EHLİYET VERİLMEYECEK

Ekonomim'de yer alan habere göre; ehliyette başlayan yeni dönemle birlikte, uyku apnesi tanısı konulan sürücülerin trafiğe çıkmasına izin verilmeyecek. Yeni düzenlemeyle sürücülerin ve diğer yolcuların güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor.

EHLİYET YENİLEMEDE DE SAĞLIK RAPORU İSTENECEK

Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi zorunluluğuna ilişkin süre, nüfus müdürlüklerinde oluşan yoğunluk sebebiyle yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Fakat bu süreçte hayata geçirilen yeni düzenlemelerle, ehliyet yenileme sürecinde sürücülerden sağlık raporu istenecek. Bu raporda uyku apnesi sendromuyla ilgili test sonuçları da talep edilecek.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ

Eski tip ehliyetler yıl sonuna kadar geçerliliğini koruyacak. Karayolları Trafik Kanunu gereğince ehliyet yenileme son tarihi 31 Aralık 2024 olarak belirlendi.

Eski tip ehliyeti olan sürücüler 13 TL'si kağıt bedeli, 2 TL'si ise vakıf hizmet bedeli olmak üzere 15 TL harç yatırmak zorunda.

UYKU APNESİ NEDİR?

Uyku apnesi, bir kişinin uyuduğu sırada solunumunun geçici olarak durması ya da azalmasıdır. Bu sorun genellikle üst solunum yolu tıkanıklığı ya da beyin tarafından solunum kaslarının uyku sırasında uygun biçimde kontrol edilememesi sebebiyle meydana gelir.

Uyku apnesi sürücülerin direksiyon başında uyuyakalmalarına, dolayısıyla da trafik güvenliğini tehlikeye atmalarına yol açabilir. Bu nedenle ehliyet alacak kişilere uyku apnesi testi şart koşuldu.