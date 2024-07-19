Yakup Burak Koşar 27.Geleneksel Orta Kuşak Futbol Turnuvası'nda Eker İnşaat ile Es Bilişim takımları karşı karşıya geldi.
Mimar Sinan Sahası'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
İkinci yarının henüz başında Es Bilişim takımı Yasin Tüzün'ün şık golü 1-0 öne geçti.
Yediği şok golün etkisini üzerinden atmaya çalışan Eker İnşaat takımında sazı eline Vedat Aşkan aldı.
Dakikalar 53'ü gösterdiğinde frikikten harika bir gole imza atan Vedat Aşkan, 60.dakikada savunmayı ve kaleciyi çalımlayarak skoru 2-1 yapan golü attı.
Kalan kısa sürede başka gol olmayınca karşılaşmayı 2-1 kazanan Eker İnşaat finale adını yazdırdı.
Editör: Halil Öztürk