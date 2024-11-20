Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayı taşıt istatistiklerini açıkladı.

Çorum’da Ekim’de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,54 artış gösterdi.

TÜİK verilerine göre Türkiye’de Ekim ayında 209 bin 401 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %50,9'unu motosiklet, %35,6'sını otomobil, %8,2'sini kamyonet, %2,8'ini traktör, %1,4'ünü kamyon, %0,7'sini minibüs, %0,3'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre otomobilde %19,1, özel amaçlı taşıtta %6,3, kamyonette %1,6, otobüste %0,3 artarken minibüste %18,4, kamyonda %14,5, motosiklette %11,7 ve traktörde %5,6 azaldı.

Çorum’da Eylül’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 208 bin 939 iken bu rakam Ekim’de yüzde 0,54 artarak 210 bin 064’e yükseldi.

Çorum’da trafiğe kayıtlı araçların sınıflarına göre dağılımı ise şöyle oldu:

“Otomobil 94 bin 595, minibüs 2 bin 491, otobüs 1 027, kamyonet 24 bin 893, kamyon 6 bin 135, motosiklet 32 bin 959, özel amaçlı 486, traktör 47 bin 478”

Ekim’de Samsun’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 489 bin 516, Tokat’ta 234 bin 016, Amasya’da ise 151 bin 744 oldu.