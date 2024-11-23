Çorum'un Alaca ilçesinde ekipler tarafından vatandaşlara KADES ile uyuşturucuyla mücadele ve aile içi şiddetin önlenmesi ile ilgili önemli bilgiler verildi.

Çorum'un Alaca ilçesinde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde Çorum İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk kısmı, Alaca İlçe Jandarma Komutanlığı, Alaca Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından farkındalık çalışması yapıldı. Ekipler tarafından ilçe merkezinde vatandaşlara Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES), Uyuşturucu ile Mücadele Uygulaması (UYUMA), Alo 183 Kadına Şiddet Hattı ve aile içi şiddet gibi konularla ilgili önemli bilgiler verildi.

İlçe esnafı ve vatandaşları bilgilendiren ekipler, kadınlara KADES uygulamasının önemini anlattı. Vatandaşlara KADES ve diğer şiddetle mücadele yollarının yanı sıra dolandırıcılık olaylarına karşı alınacak tedbirlerle ilgili bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.