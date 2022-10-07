Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım halka arz edecek

Ahlatcı Holding, doğalgaz dağıtım şirketi Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım’ı halka arz edecek. Şirketin gerçekleşmesi beklenen halka arz detayları belli oldu.

Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş.’nin, çıkarılmış sermayesinin 168.500.000 TL’den 224.660.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle, 56.160.000 adet pay halka arz edilecek.

Halka arz edilmesi planlanan paylar, şirketin mevcut durumda 168.500.000 TL tutarındaki toplam çıkarılmış sermayesinin %33,33’üne tekabül ediyor.

Halka arz, Kalkınma Yatırım Bankası, Vakıf Yatırım ve Ahlatcı Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından, “Sabit Fiyat ile Talep Toplama” ve “En İyi Gayret Aracılığı” yöntemi ile gerçekleşecek.

ŞİRKET TARAFINDAN VERİLEN TAAHHÜTLER

Payların, Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca;

-Herhangi bir bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı yapılmamasına ve dolaşımdaki pay miktarının bu suretle artırılmamasına,

- Bu süre boyunca şirket tarafından yeni bir satış veya halka arz yapılmasına ya da bu suretle dolaşımdaki pay miktarının artması neticesini doğuracak herhangi başka bir karar alınmamasına,

- Bu süre boyunca şirket tarafından yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair ya da bu suretle dolaşımdaki pay miktarının artması neticesini doğuracak herhangi başka bir açıklamada bulunulmaması taahhüdü bulunuyor.

HALKA ARZ GELİRLERİNİN KULLANIM YERLERİ

Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş.’nin, sermaye artışı sonucunda elde edeceği halka arz gelirlerini aşağıdaki alanlarda belirtildiği gibi kullanması hedefleniyor;

%50’lik kısmı sektörde şirket bünyesine dahil edilmesi planlanan satın almalar, %30’luk kısmı Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri’nin alt yapı yatırımları, %20’lik kısmı şirket ve konsolide mali tablolarına dahil, doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklıklarının borçlarının ödenmesi ve nakit dengesinin iyileştirilmesi için kullanılması hedefleniyor. (Haber Merkezi)