Sümer Holding'in Çorum'daki taşınmazı satışa çıkarıldı

FATİH BATTAR

Sümer Holding A.Ş. tarafından Ankara, Amasya, Çorum ve Nevşehir'de bulunan 4 adet taşınmaz 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında “satış” yöntemiyle özelleştirilecek.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Anadolu’nun dört bir yanındaki ağırlıklı olarak Sümer Holding’e ait taşınmazların satışına devam ediyor. Son olarak Sümer Holdinge ait 4 taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirileceği kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Çorum Mecitözü, Ankara’nın Gölbaşı, Amasya’nın merkez ve Nevşehir’in Gülşehir ilçelerindeki taşınmazların satışı gerçekleştirilecek.

Taşınmazlar için ihale şartnamesi bedeli 3 bin lira, son teklif verme tarihi ise 27 Aralık 2022 olarak belirlendi.

Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2022, 17:11