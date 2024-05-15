Çorum'da İl Sağlık Müdürlüğü ve Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi işbirliğiyle 5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü kapsamında bir etkinlik düzenledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü olarak ilan edilirken Çorum'da farkındalık oluşturmak amacıyla sağlık müdürlüğü personeli ile tıp fakültesi öğretim görevlileri ve öğrenciler AHL Park AVM'de etkinlik düzenledi.

Etkinlikte 'Sağlık Elimizde' sloganıyla vatandaşlara el hijyenin önemi anlatılarak ellerin nasıl yıkanılması gerektiği uygulamalı olarak gösterildi.