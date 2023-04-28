HURŞİT BOZKURT

SMA-TİP1 ölümcül kas hastası olan minik Ela Nur için yardım kermesi düzenlenecek.

Valilik onayı ile sosyal medya üzerinden yardım kampanyası devam eden Ela Nur, uzun süredir hastalıkla mücadele ediyor. Ailesi, sağlığına kavuşmak için az çok demeden herkesin yardımına ihtiyacı olan Ela Nur için düzenlenecek yardım kermesine tüm hayırseverleri davet etti.

Hayırseverler, 29-30 Nisan tarihlerinde Ulu Cami karşısında (eski Halk Bankası yeri) açılacak yardım kermesine katkıda bulunabilecekleri gibi, bütün operatörlerden mesajla 20 TL, Ziraat Bankası TR73 0001 0013 9548 2463 7250 13 IBAN numarasına ‘Elanur Yaşasın’ açıklaması ile istenilen miktarda yardımda bulunabilir.