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Niğde'nin Çavdarlı köyünde elektrik akımına kapılan 6 inek telef oldu.

Olay, Niğde'nin Çavdarlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde ineklerin bakımını yapmak için ahıra giren Tarık Işık ahırda bulunan 6 ineğin hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Tarık Işık yaptığı kontrolde ineklerin öldüğünü belirledi. Işık'ın durumu ihbar etmesinin ardından olay yerine gelen jandarma ekipleri inceleme yaptı. Tek geçim kaynağının inekleri olduğunu belirten üretici Tarık Işık, "İneklerimin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiğini düşünüyorum. Sigortası olmadığı için ilgili kurumlardan yardım alamadık" dedi.

İHA