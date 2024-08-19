Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, evinin bahçesini temizlerken elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti.

Olay, 17 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00 sıralarında Hacıfeyzullah Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Tepe Sokak'ta yaşayan Nurten Balgülsüm (46) akşam saatlerinde evinin bahçesini temizlerken elektrik akımına kapıldı.

İşten eve dönen Ömer Balgülsüm eşinin yerde hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Balgülsüm'e dakikalarca kalp masajı yaptı.

Ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.