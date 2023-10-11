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Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1612 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne göre yüzde 12,4 artarak 1 milyar 219 milyon 837 bin 231 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 17.00 ve 19.00 saatleri arasında 2 bin 700 lira, en düşük 04.00'te 1612 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 369 lira 46 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 380 lira 56 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 699 lira, en düşük 1324 lira 99 kuruş olarak belirlendi.