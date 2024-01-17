Samsun’un Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi'nde 4 gün önce meydana gelen elektrikli battaniye faciasında yaralanan yaşlı kadından acı haber geldi. Edinilen bilgiye göre, evde yalnız yaşayan 89 yaşındaki Remziye Bayraktar, elektrikli battaniyesini kullanırken yangın çıktı. Yangın, Bayraktar'ın müdahalesi ile söndürüldü. Ancak dumandan etkilenen Bayraktar, durumu ağırlaşınca kaldırıldığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

2 KİŞİ TABURCU OLDU 2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Yangında, Bayraktar'ın yanı sıra, evinde misafir olduğu öğrenilen Muzaffer Bayraktar (58), Aziz Bayraktar (55), Emriye Bayraktar (53) ve Ayşe Sancak (51) da dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Bu kişilerden Muzaffer Bayraktar ve Aziz Bayraktar'ın durumları ciddiyetini korurken, Emriye Bayraktar ve Ayşe Sancak'ın taburcu edildiği öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. Olay, elektrikli battaniyelerin güvenliği konusunda farkındalık oluşturdu. Elektrikli battaniyeler, kullanımı yaygın olan ve özellikle kış aylarında tercih edilen ürünler. Ancak bu ürünler, dikkatli kullanılmadığı takdirde yangın riski taşıyor.