Enerji ve Alt Yapıdan Sorumlu CHP Çorum İl Başkan Yardımcısı, İşletme Mühendisi Emrah Öztürk, elektrik sübvansiyonlarının düşürülmesinin düşük ve orta gelirli aileleri zor durumda bırakacağını belirterek, kararın derhal yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini açıkladı.

Emrah Öztürk, “Elektrik, lüks değil, bir ihtiyaçtır. Sübvansiyonlar düşürülmek yerine, adil bir dağıtım sistemi kurulmalı” dedi.

CHP İl Başkan Yardımcısı Öztürk’ün konuya ilişkin basın açıklaması şu şekilde:

“1 Ocak 2026 itibarıyla elektrikte sübvansiyon yıllık tüketim 5000'den 4000 Kwh'a indirildi. Sübvansiyon konusunda doğrudan sınır yerine farklı bir çözüme gidilmesi gerekiyor. Çünkü, 4000kwh bıçak sırtı... Son günlerde gündeme gelen elektrik sübvansiyonlarının düşürülmesi kararı, milyonlarca vatandaşın cebini doğrudan etkileyecek bir adım olarak karşımıza çıkıyor. Hükümet, bu kararı bütçe dengesi ve enerji verimliliği gerekçesiyle savunsa da, gerçekte bu hamle düşük ve orta gelirli aileleri daha da zor durumda bırakmaktan başka bir şey değil. Elektrik, lüks değil, bir ihtiyaçtır. Sübvansiyonlar düşürülmek yerine, adil bir dağıtım sistemi kurulmalı. Aksi takdirde, bu karar sadece faturaları değil, toplumda halihazırda geçim derdinde olan toplumun sıkıntısını da şişirecek. Halkın sesi duyulmalı.” (Haber Merkezi)