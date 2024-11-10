Çorum’un ilk İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Uysal, 2018 yılında yapımına başlanan fakat bir türlü bitirilemeyen Kırdilim tünelleri ile ilgili bir yazı kaleme aldı.

En kısa zamanda yol ve tünellerin bitmesi gerektiğini ifade eden Ahmet Uysal, "Elimize yüzümüze bulaştırdık dersem kimsenin zoruna gitmesin. Kırkdilimliler olarak bizim çektiğimiz sıkıntıları ancak yaşayanlar bilir" dedi.

Uysal, yazısında şunları söyledi: "Yapımına 1967 yılında başlanan Kırkdilim tüneli 1974 yılında açılmış ve 1975 yılında meydana gelen heyelan yüzünden kapanmıştı. Tünel yapımına başlandığında ben 13 yaşında idim.

Çorum'u Osmancık,Dodurga,Oğuzlar,Laçin ve Kargı ilçelerine bağlayan ve dahi Sinop’tan başlayıp Boyabat, Kargı, Osmancık, Çorum, Yozgat, Kayseri’yi, Niğde üzerinden Akdeniz'e bağlayan yolun kısaltılması ve kolayca aşılabilmesi için Kırkdilim Tüneli ilk ihalesi tekrar 1988,ikinci ihalesi 2016 yılında yapılmış olup, son erteleme haberine göre 2026 yılında tamamlanacağı yetkililer tarafından açıklanmıştır.

Velhasıl 1967 yılında başlanan bu yol ve tünel işi 2026 yılında tamamlanırsa 59 yılda bitmiş olacaktır. Bu arada bende geldim 70 yaşına. Halen yol ve tünel çalışmaları devam ediyor. Bu ödenek nedense Çoruma bir türlü tam olarak gelmiyor. Elimize yüzümüze bulaştırdık dersem kimsenin zoruna gitmesin. Kırkdilimliler olarak bizim çektiğimiz sıkıntıları ancak yaşayanlar bilir.

Geçen gün gazetede gördüm Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aşık Şenlik Tünelinin açılışını yapmış, ondan önceki gün de Çamlıhemşin Tünelinin açılışını. Tabi gıpta ile baktım resimlerine çok sevindim ama bir o kadar da üzüldüm. Çünkü bizim tünel ve yol yapımı için 59 yıldır ödenek yokluğundan veya başka tünellerin stratejik öneminin daha fazla olmasından dolayı yapılamıyor.

Rize-Artvin arasında 48 tünel, Artvin-Yusufeli arası 41 tünel, Gümüşhane de trafiğe açık ve yapımı devam eden 52 tünel, Erzurum-Rize arası 10 tünel, Samsun-Rize arası sahil yolunda 27 km uzunluğunda 263 adet köprü 41 km uzunluğunda 12 adet tek tüp tünel, 18,5 km uzunluğunda 20 adet çift tüp tünel mevcut.

Daha buna Türkiye’nin her tarafını eklersek yüzlerce tünel yapılmıştır. Özellikle yukarıya sadece Karadeniz’i yazdım ki yetkililerin buradan bir anlam çıkaracağını umuyorum.

Yaklaşık 60 yıldır yuttuğumuz toz yetmiyormuş gibi(gürültüsüde cabası) bir de taş ocağı açıldı. Beş yıldır toza boğdu köyümüzü. Köyün içine bir de döner kavşak ihdas ettiler dolayısıyla bahçelerimiz de kalmadı. Köyün bağları bahçeleri hep istimlak edildi. Köyün içinde döner kavşak olmaz diye yetkililere izah etmeye çalıştık ancak çözüm Ankara’dan deyip kesip attılar. Biz bunların hepsine eyvallah diyoruz ancak en kısa zamanda yol ve tünel inşaatının bitirilmesini istiyoruz vesselam."