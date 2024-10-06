Çorum Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü hizmet içi eğitim seminerleri devam ediyor.
Çorum Özel Elitpark Hastanesi Kadın Doğum Uzmanları tarafından Çorum Belediyesi’nde çalışan kadın personel yönelik “Sağlıklı Kadın Takibi” semineri düzenlendi.
Çorum Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ve Özel Elitpark Hastanesi Kadın Doğum Uzmanları Doç. Dr. Özgür Koçak ve Op. Dr. Dilek Kalkan Yalçın tarafından gerçekleştirilen seminere belediyede görev yapan kadın personeller katıldı.
Seminer, yapılan sunumun ardından soru ve cevaplarla sona erdi. (Haber Merkezi)
Editör: Çorum Hakimiyet