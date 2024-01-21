Muhtarlığın partiler üstü olduğunu belirten Elvan Şimşek, "Mahallemde yaşayan vatandaşlarımızın şundan hiç şüphesi olmasın ki Muhtarlık partiler üstü bir meseledir. Bir muhtar mahallesinde yaşayan ve siyasi fikri ne olursa olsun tüm mahalle sakinlerinin temsilcisidir. Bir muhtarın kanuni yetkileri neyse o yetkileri kullanarak, kamu kurumlarından alınacak hizmetleri gazetecilik mesleki tecrübemi de kullanarak halkımızın istifadesine sunacağımdan şüpheniz olmasın. Böylece kamu kurumlarında ve sivil toplum platformlarında mahallemizi en iyi şekilde temsil edeceğimi de bilmenizi isterim.

Şehrimizde meydana gelen asayiş haberleri malumunuzdur. İlk görevim mahallemizi daha güvenli bir yer haline getirmek için, Valilik ve Çorum Emniyet Müdürlüğümüzle birlikte çalışmaktır." dedi.

Tüm mahalle sakinlerinin sesi olacağını ifade eden Şimşek, "Mahallemizin sorunları çözmek için aday oldum. Ayrıca çevreci bir muhtar adayı olarak, “mahallemizi daha yeşil bir yer haline getirmek için, tercihinizi bizi seçerek bu fırsatı bir beş senede daha kaçırmayalım ”derim. 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimlerinde oylarınıza ve desteklerinize talibim. Gayret bizden, destek sizden ve başarı Allah’tandır. Tüm mahalle sakinlerimizi saygıyla selamlarken diğer muhtar adaylarımıza da başarılar dilerim.” diye konuştu.