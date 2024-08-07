Haziran enflasyonun açıklanmasının ardından memur ve emeklilerin alacakları temmuz zammı belli olmuş ve SSK ve Bağ-Kur'lu emeklilerinin alacağı en düşük emekli maaşı da 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltilmişti.

En düşük emekli maaşının artırılması için alınan karar, yasal olarak Meclis'te görüşülen torba yasaya eklendi, onaylandı ve Resmi Gazete'de yayınlandı.

Bu süreçte emeklilerin aylıkları ödendi ancak en düşük emekli maaşı alanların farkları bugün hesaplarına yatacak.

"FARK AYLIK ÖDEMELERİ BUGÜN"

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), konuya ilgili şu açıklamayı paylaştı:

En düşük emekli aylığının 12 bin 500 TL’ye yükseltilmesi kapsamında fark aylık ödemelerini bugün hesabınıza yatırıyoruz.



12 bin 500 TL'ye yükseltilen emekli aylığı fark ödemelerinizi 7 Ağustos 2024 tarihinde hesabınızdan çekebilirsiniz.