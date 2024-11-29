Geçtiğimiz günlerde Çorum’da kurularak örgütlenme çalışmalarına başlayan Birleşik Emekliler Sendikası’nın yöneticileri, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz’ı ziyaret etti.

Sefa Batak’ın öncülüğünde çalışmalarına başlayan Birleşik Emekliler Sendikası İl Temsilciliği, bir yandan üye kayıtlarına hız verirken, diğer yandan da siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarına ziyaret turları başlattı.

Birleşik Emekliler Sendikası Çorum Temsilcisi Sefa Batak ve yönetim kurulu üyeleri, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz’ı ziyaret ederek sendikanın kuruluş amaçları, hedefleri, emeklilerin yaşadığı sorunlar ve çözüm yollarına ilişkin bilgi alışverişinde bulundu.

Dinçer Solmaz, CHP’nin halktan, emekten yana olan tüm sivil toplum kuruluşlarının yanında olduğunu, sendikalaşmanın, örgütlü hareket etmenin büyük önem taşıdığını dile getirerek, emeklilerin sorunlarını her fırsatta gündeme getirdiklerini ve çözüm önerilerinin takipçisi olduklarını söyledi.

2024 yılının emekliler yılı ilan edilmesine rağmen emeklilerin geçim sıkıntısı ile başbaşa olduğunu, sağlık hizmetlerinden ulaşıma, ekonomik sorunlardan sosyal donatı yetersizliğine kadar birçok problem yaşadıklarını anlatan Solmaz, emekli maaşlarının asgari ücretin üzerinde olması gerektiğini savundu.

Sendikanın Çorum Temsilcisi Sefa Batak ise, emeklilerin yıllardır hak kaybına uğradığını, geçinemediğini, zor bir süreç yaşadığını belirterek, emeklilerin ekonomik, demokratik, hukuksal, sosyal hak ve çıkarlarını koruyup geliştirmek, buna engel teşkil edecek her türlü antidemokratik uygulamalara karşı örgütlülük ve bilinç içerisinde demokratik yöntemler yoluyla mücadele etmek amacıyla yola çıktıklarını söyledi.

Birleşik Emekliler Sendikası Yönetim Kurulu; Sefa Batak (İl Temsilcisi), Ahmet Ceyhan, Ayşen Yılmaz, Hediye Çetin, Ali Işıker, Saniye İşçi ve Yılmaz Topaktaş’tan oluşuyor.

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Birleşik Emekliler Sendikası yöneticilerini tebrik ederek başarılar ve kolaylıklar diledi.