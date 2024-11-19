EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere geldiği Çorum’da kadınlarla kahvaltıda bir araya geldi.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenen ve Çorum Kadın Platformu bileşenlerinin de katılarak destek verdiği kahvaltıda konuşan EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, 22 yıllık AKP iktidarında kadınların hayatının zehir edildiğini belirterek, uygulanan bu politikalara karşı kadınların “eşit, özgür ve şiddetsiz bir yaşam” istediğini söyledi.

Konuşmasında önümüzdeki haftanın 25 Kasım Dünyada Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü oluğunu anımsatan Aslan, “Bir hafta sonra bütün dünyada kadınlar ve demokrasi mücadelesindeki güçler, kadına yönelik şiddetin durdurulması, kadın cinayetlerinin durdurulması için bütün dünyada sokaklarda olacaklar. 25 Kasım’da muhtemelen bu ülkeyi yönetenler, başta Erdoğan ve onun bakanları, o gün bütün televizyonlarda ve gazetelerde kadınları nasıl şiddetten koruduklarını, kadınların daha iyi yaşaması için nasıl mücadele ettiklerine ilişkin yalanları bütün gün söyleyeceklerdir” dedi.

Son 9 ayda 295 kadının katledildiğini ve ne yazık ki kadınları katledenlerin ellerini kollarını sallayarak sokaklarda dolaştığını kaydeden Aslan, “Daha önce İstanbul Sözleşmesi diye ifade ettiğimiz sözleşmeden tek taraflı olarak çekilen bir iktidar var. Yine 6284 nolu yasayı değiştirmek isteyen bir iktidar var. O yüzden 25 Kasım, kadınların eşit, özgür, şiddetsiz bir yaşam için taleplerini sokaklarda haykıracakları, mücadele edecekleri bir gün” diye konuştu.

Aslan, konuşmasını tüm kadınlara ortak talepleri etrafında bir araya gelerek mücadele etmeleri çağrısını yaparak sonlandırdı.