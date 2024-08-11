Çorum'un tanınmış simalarından emekli asker Emin Saraçer (68), tedavi gördüğü İzmir'de yaşamını yitirdi.
Emekli öğretmen Nuray Saraçer'in eşi, Özge ve Gizem Saraçer'in babaları Emin Saraçer, bir süredir tedavi görüyordu.
Öğle saatlerinde vefat eden Emin Saraçer'in cenazesi, 12 Ağustos 2024 Pazartesi günü İzmir'in Dikili İlçesinde Hasan Şentürk Camii'nde İkindi namazının ardından kılınacak cenaze namazını müteakiben İsmet Paşa Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
Editör: Yüksel Basar