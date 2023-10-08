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Hizmetgaz kurucu ortaklarından Bahri Alkan’ın eşi, Hitit Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr Reha Metin Alkan ile öğretmen Emine Yılmazer’in anneleri Emine Alkan(76) öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Akşemseddin Cami’de kalınan cenaze namazına Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Müşaviri Zeki Gül, Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Rumi Bekiroğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, merhumenin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.