Çorum Haber Gazetesi personellerinden Aliye Öncel'in babaannesi Emine Öncel (94) hayatını kaybetti.

PTT'den emekli Yunus Öncel, Aliye Köstekçi, Nezaket Koçak ve Asb. Bçvş. Mehmet Öncel'in anneleri olan Emine Öncel'in cenazesi, 14 Ağustos Çarşamba günü Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgundan alınarak Seydim köyüne götürülecek, öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Seydim'deki aile mezarlığında toprağa verilecek.

Hakimiyet, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.