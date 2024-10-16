Emlak sektöründe 15 Eylül 2024 tarihi itibariyle önemli bir değişiklik gerçekleşti.

Mülk sahipleri, artık e-devlet üzerinden Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) Taşınmaz İlanı Yetkilendirme İşlemleri (Ticaret Bakanlığı) bölümünden mülklerini yetkilendirmek zorunda.

Limit Emlak Sahibi Celalettin Bayrak, yeni sistem ile ilgili yaptığı açıklamada,

“Yeni düzenlemeye göre mülk sahipleri sahip oldukları taşınmazları seçip, yetkilendirmek istedikleri gayrimenkul firmasının ‘Yetki Belge Numarası’nı girerek yetkilendirme işlemini tamamlamalıdır. Bu uygulama ile yetkisiz ilan veren kişiler tarafından bilgi kirliliği ve gerçek dışı astronomik fiyatların önüne geçilmesi hedeflenmektedir. EİDS sistemi üzerinden yetki veren mülk sahipleri, mülklerinin fiyatlarını onaylamış olacak ve bu durum, Tapuda düşük görünen rayiç bedellerinin Maliye tarafından takip edilmesini sağlayacak” dedi.