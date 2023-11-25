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Çorum Belediyesi, emlak-işyeri-çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin 2. taksit son ödeme tarihinin 30 Kasım 2023 Perşembe olduğunu hatırlattı.

Her yıl iki taksit halinde ödenen emlak, işyeri çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinde 2. taksit son ödeme tarihinin 30 Kasım Perşembe günü olduğunu hatırlatan Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü “Mükelleflerimizin cezai işlemle karşılaşması ve sıkışıklığa meydan verilmemesi için emlak vergilerini ve işyerlerine ait çevre temizlik vergisi ile ilan reklam vergilerini 30 Kasım 2023 Perşembe günü mesai bitimine kadar Belediyemiz veznelerine ödemeleri gerekmektedir.” dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Çöplü, ödemelerin www.corum.bel.tr internet sayfası üzerinden, Belediye veznelerinden, Halkbank, Denizbank gişelerinden, fatura ödeme merkezlerinden ve PTT şubelerinden de yapılabileceğini hatırlattı.