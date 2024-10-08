Sahalarımızın özellikle deplasman taraftarı geldiği zaman ne kadar sıkıntılı olduğunu ilk denemede gördük.

Bu sezon ilimizi temsil eden Mimar Sinanspor’un ilk maçında evinde Çankırı FK ile oynadığı maçta sahalarımızın bu maçlar için yetersiz olduğu açıkca ortaya çıktı.

Mimar Sinan sahası henüz hazır olmadığı için İtfaiye sahasına alınan maçta Emniyet tedbirleri üst seviyede olmasada çok farklı görüntüler ortaya çıkabilirdi.

Sahanın ve tribünün konumu maç izleyecek yer olmaması ve tribünde iki takım taraftarlarının yan yana maç izlemesi ortaya zaman zaman istenmeyen görüntüler çıkardı.

Yan yana maç izleyen taraftarlar yaşanan gerilim üzerine Çorum taraftarlarının bir bölümü tribünden çıkmak zorunda. D

iğer yerlerde ise maç izlemek adeta işkence. Aynı Emniyet sıkıntısı Mimar Sinan sahası içinde geçerli görünüyor.