Çorum Emniyet Müdürlüğü, Başöğretmen Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'nda okul müdürü ve görevliyi darp eden iki şüpheli göçmen hakkında yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, darp olayını gerçekleştiren iki firari göçmen hakkında yakalama kararı ve yurtdışı yasağı çıkarıldığı bildirildi.

İşte o açıklama:

"Çorum Merkez Başöğretmen Anadolu İmam Hatip Ortaokulunda 05 Haziran 2024 tarihinde meydana gelen olayla ilgili olarak bugün yerel ve ulusal basında yer alan haberler hakkında açıklama yapma gereği hasıl olmuştur. Olaya karıştığı anlaşılan yabancı uyruklu göçmenlerin kimlikleri tespit edilerek haklarında yurtdışı çıkış yasağı ve yakalama kararı çıkarılmıştır. Olaya ilişkin soruşturma titizlikle devam etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."