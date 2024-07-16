En düşük emekli maaşı ile ilgili düzenleme çalışmaları nihayete erdi.

Uzun süredir beklenen düzenleme, bugün Meclis'e sunulacak.

Düzenleme bugün Meclis Başkanlığı'na sunulacak

Emeklilerin yaşam koşullarını iyileştirmeyi hedefleyen düzenleme, birçok emekli vatandaş tarafından yakından takip ediliyor.

AK Parti Grup Başkanı Güler, düzenlemeye ilişkin şunları kaydetmişti:

"Bu haftasonu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile AK Parti Genel Başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Efkan Ala'nın da katılımıyla bir değerlendirme toplantısı yaptık. Ortaya bazı rakamlar çıktı. Bu rakam itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Bu akşam rakam netleşecek. Bazı alternatifler var, bütçe karşılığının çok iyi belirlenmesi ve sürdürülebilirliği sağlanması lazım. Artışa ilişkin düzenlemeyi yarın Meclis Başkanlığı'na sunmayı düşünüyoruz."