Çorum’da bir grup emekli yaptıkları basın açıklaması ile emeklilerin maaşlarında iyileştirme yapılmasını istediler.

PTT önünde gerçekleştirilen basın açıklamasında emekliler adına konuşan Murat Kırçı, “Değerli kardeşlerim bugün burada toplanmamıza sebep olan açlık sınırı altına düşürülmüş emekli maaşı meselesi, aslında 11.10.2008 yılında 5510 sayılı yasada yapılan düzenleme ile emekli maaş bağlama oranının %78’den %34’lere kadar düşürülmesi ile başlamıştır” diyerek sözlerine başladı.

Eğer 5510 sayılı yasada bir değişiklik yapılmasaydı bugün en düşük emekli maaşının zaten 20 bin TL bandında olacağını kaydeden Kırçı, “Yani aslında bizler maaşlarımıza zam talep etmiyoruz. 2008 yılında bizden alınanların iadesini talep ediyoruz. Diğer yandan bizleri en çok üzen konulardan biri de 2019 yılına kadar en düşük emekli maaşı asgari ücretin üstünde iken bugün maalesef %70 daha düşüktür. Buradan da anlaşılacağı üzere bizler pozitif bir ayrımcılık değil geçmişte olan uygulamayı talep ediyoruz. Anlaşılması zor olan diğer bir konu ise daha ilginç ve komiktir. Devlet işverene asgari ücret altında emekli maaşı ödemeyi yasaklarken kendisi bunda bir mahsur görmeyerek emeklisine asgari ücret altında maaş bağlayabiliyor” dedi.

Yerel seçimlerin yaklaştığı şu günlerde belediyelerin işçilerine yaptıkları zamlarla gündeme geldiklerini kaydeden Kırçı, “Yine memurlara yapılan yaklaşık 8077 TL’lik seyyanen zammı da düşündüğümüzde, kendi kendimize “acaba biz emekliler faklı bir çarşı pazardan mı alışveriş yapıyoruz? Farklı bir ülkede mi ev kirası ödüyoruz?” diye sormadan geçemiyoruz. Geçmişe şöyle bir göz atacak olursak geçmişte emeklilerimiz kıdem tazminatları ile sıfır ev üstüne ikinci el bir otomobil alırken bugün bunların hepsi hayal olmuştur. Geçmişte emekli, asgari ücretli evladına destek olurken, bugün evladından yardım talep eder hale gelmiştir. Tek başına kalmış bir emeklinin, özel bir huzur evinde yaşama imkânı dahi kalmamıştır. Sonuç olarak amacımız bağcıyı dövmek değil üzüm yemektir. Bu ülke bizim bu devlet de bizimdir. Uzun yıllar maden ocaklarında, tuğla fabrikalarında, inşaatlarda, sanayide çalışmış, esnaf olarak ülkesi için üretmiş, kimseden yardım almadan evlatlarını yetiştirmiş, bu ülkenin emekçisi olan emekliyi, bir dilenci durumuna düşürmek, vatan sevgisini sorgulamak, kimsenin hakkı da haddi de değildir” ifadelerini kullandı.

Murat Kırçı, emeklilerin hükümetten taleplerini ise şu şekilde sıraladı:

“Kök maaş ifadesi literatürden kaldırılmalı ve bu söylemi kimse kullanmamalıdır.

2023 Temmuz ve 2024 Ocak zamları çok alana daha çok az alana daha az olarak tatbik edilmiştir. En düşük emekli maaşı sözde %75 üzeri zam yapılmasına rağmen gerçekte sadece % 33 artırılıp 7500 liradan 10.000 bin liraya çıkarılmıştır. Bu adaletsiz, haksız ve insafsız uygulama kasıtlı olarak karartılıp gözden kaçırılmaktadır.

Açlık sınırının reel olarak 20 bin lira yoksulluk sınırının 50 bin olduğu bir ülkede 10 bin lira ile emekliler, emekleriyle beraber çöpe atılmış muamelesini haketmemektedir.

En düşük emekli maaşı asgari ücretten aşağı olmamalıdır. Taban olarak yüzdesel ve seyyanen zamlar asgari ücret üzerinden yapılmalıdır. Ayrıca bayramlarda verilen ikramiyeler bir maaş olarak kanunlaştırılmalıdır. Elbette söyleyecek çok sözümüz var, ancak zamanımız sınırlı. İnşallah mücadelemiz taleplerimiz kabul görene kadar devam edecektir. Katılımlarınız için herkese çok teşekkür ediyorum.”

Basın açıklamasına CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ile bazı siyasi partilerin temsilcileri de katılarak desteklerini dile getirdiler.