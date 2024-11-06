Türk Halk Müziği’nin sevilen ismi Ender Balkır, Çorumlu dinleyicileri ile buluştu.

Ender Balkır, Anadolu’nun çeşitli yörelerinden ve türkülerin ölümsüz isimlerinden örnekler sunarak, doyumsuz bir türkü gecesi yaşattı.

Hitit Tiyatro Sanat Organizasyon Genel Sanat Yönetmeni Caner Ergan tarafından organize edilen konser, Devlet Tiyatro Salonunda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

“Ruhumda Sızı”, “Yollar Seni Gide Gide Usandım”, “Şu Dağlar Kömürdendir”, “Bunca Gamı Bunca Derdi” gibi türküleri ile sevenlerinin gönlünde taht kuran Ender Balkır, Çorumlu dostları ile muhabbet etti.

Ender Balkır’a gitarda Önder Meral, bağlamada Sezgin Yaman eşlik etti.

Konser sırasında Çorum’un yetiştirdiği ünlü ozan merhum Şekip Şahadoğru’ya da anmadan geçmeyen Ender Balkır, seslendirdiği tüm türkülerin hikayesi, eserin sahibi hakkında da bilgiler vererek, katılımcılarla sohbet etti.

Şekip Şahadoğru’dan Mahsuni Şerif’e, Neşet Ertaş’tan Nesimi Çimen’e varana dek türkülerin ölümsüz isimlerinden örneklerle konserini renklendiren Ender Balkır, türkülerin toplumsal belleğimiz olduğuna vurgu yaptı.

Konser sırasında minik bir kız çocuğu, sanatçı Ender Balkır'a çiçek verdi.

Konser sonunda dinleyicileri selamlayan Ender Balkır, alkış tufanı arasında sunumunu tamamladı.